Совет ЕС и Европарламент выделят Молдове €2 млрд на поддержку реформ

Совет Евросоюза и Европарламент договорились об оказании помощи Молдове на сумму почти €2 млрд в проведении реформ и достижении экономического роста.

Совет Евросоюза и Европарламент договорились об оказании помощи Молдове на сумму почти €2 млрд в проведении реформ и достижении экономического роста.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Молдавия: Совет и Европарламент договорились о поддержке реформ и экономического роста на сумму почти €2 млрд", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что речь идет "о создании Фонда реформ и роста для Молдовы - нового инструмента поддержки реформ, связанных с ЕС, и экономического роста в стране".

"Он будет поддерживать Молдову в период с 2025 по 2027 годы и, как ожидается, предоставит до €385 млн в виде грантов и €1,5 млрд в виде кредитов. Эти кредиты будут весьма льготными, с длительными сроками погашения и выгодными процентными ставками", - пояснил Совет ЕС.