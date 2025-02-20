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Совет ЕС и Европарламент выделят Молдове €2 млрд на поддержку реформ

Совет ЕС и Европарламент выделят Молдове €2 млрд на поддержку реформ Совет Евросоюза и Европарламент договорились об оказании помощи Молдове на сумму почти €2 млрд в проведении реформ и достижении экономического роста.
Другие страны
20 февраля 2025 г. 02:25
Совет ЕС и Европарламент выделят Молдове €2 млрд на поддержку реформ

Совет Евросоюза и Европарламент договорились об оказании помощи Молдове на сумму почти €2 млрд в проведении реформ и достижении экономического роста.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Молдавия: Совет и Европарламент договорились о поддержке реформ и экономического роста на сумму почти €2 млрд", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что речь идет "о создании Фонда реформ и роста для Молдовы - нового инструмента поддержки реформ, связанных с ЕС, и экономического роста в стране".

"Он будет поддерживать Молдову в период с 2025 по 2027 годы и, как ожидается, предоставит до €385 млн в виде грантов и €1,5 млрд в виде кредитов. Эти кредиты будут весьма льготными, с длительными сроками погашения и выгодными процентными ставками", - пояснил Совет ЕС.

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