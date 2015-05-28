Совет ЕС и Европарламент согласовали позиции по фонду евроинвестиций

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Европарламент и Совет ЕС согласовали позиции по законодательству, позволяющему создать в Евросоюзе стратегический фонд евроинвестиций, который ляжет в основу инвестиционного плана для Европы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия на прошедших переговорах по окончательному согласованию этого регулирования выступала в качестве посредника в переговорах представителей Европарламента и Совета ЕС.

"Министры финансов, как ожидается, одобрят регулирование на Экофине (встреча министров экономики и финансов стран ЕС - ред.) 19 июня, Европарламент на пленарной сессии, как ожидается, проголосует 25 июня, что даст возможность фонду начать работать к сентябрю, как ранее и планировалось", - говорится в сообщении.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в конце ноября прошлого года представил трехлетний план реанимирования экономики Европы, предполагающий создание Европейского фонда стратегических инвестиций, способного подстегнуть инвестиции в ЕС на сумму минимум 315 миллиардов евро.

Ожидается, что фонд будет софинансировать проекты с высоким риском для активизации привлечения в них частного капитала. При этом более 90% финансирования должно поступить из частных источников.