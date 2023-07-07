Совет ЕС и Европарламент согласовали план по увеличению производства боеприпасов и ракет

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 млн боеприпасов в год.

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 млн боеприпасов в год.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Это позволит в срочном порядке выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания производственных мощностей для производства боеприпасов типа "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также ракет.

Таким образом, будет реализован план обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в Европе для Украины и стран-членов ЕС.

Теперь соглашение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Ожидается, что его подписание и вступление в силу состоится до конца июля.