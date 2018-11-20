Совет ЕС и Европарламент не смогли договориться по бюджету на 2019 год

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Совет ЕС и Европарламент не смогли на переговорах согласовать бюджет Евросоюза на 2019 год, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Совет сожалеет, что сегодня оказалось невозможным достичь соглашения по бюджету ЕС на 2019 год", - заявил министр финансов председательствующей в Евросоюзе Австрии и глава переговорщиков Совета Хартвиг Легер.

По его словам, в ходе процесса поиска компромисса Совет пытался найти решение, которое вооружило бы союз для предстоящих задач.

"Но я все еще верю, что мы сможем договориться о бюджете следующего года до конца нынешнего", - добавил австрийский министр.