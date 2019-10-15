Совет ЕС: Европа должна быть готова рассмотреть отсрочку Brexit

ЕС должен быть готов рассмотреть вторую отсрочку даты отделения Великобритании от Евросоюза, хотя шанс на достижение договоренности об условиях выхода страны остается.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила представитель финского председательства в Совете ЕС перед началом совета министров стран ЕС по общим делам, который рассмотрит Brexit.

"Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям. Надеюсь, у нас будет сделка, но мы также должны быть готовы к отсутствию договоренности, а также должны быть готовы рассмотреть новую отсрочку", - подчеркнула она.

При этом на совете министров во вторник отсрочка обсуждаться не будет.

По ее словам, на текущей неделе лидеры стран ЕС на саммите оценят вероятную отсрочку, однако для этого должен быть запрос от Великобритании.

Отметим, что накануне королева Великобритании Елизавета II заявила, что правительство страны выйдет из состава ЕС 31 октября.