Совет ЕС дал Греции 3 месяца на устранение нарушений в выполнении Шенгенского соглашения

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Совет ЕС дал Греции 3 месяца на устранение нарушений в реализации Шенгенского соглашения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в Брюсселе.

"12 февраля 2016 года Совет утвердил рекомендацию по решению серьезных нарушений Грецией Шенгенских требований по внешним границам. Рекомендация предлагает Греции меры по устранению этих недостатков", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что у Афин с момента вступления в силу рекомендации Совета ЕС есть 3 месяца на ее выполнение.