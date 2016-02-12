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    Совет ЕС дал Греции 3 месяца на устранение нарушений в выполнении Шенгенского соглашения

    Совет утвердил рекомендацию по решению серьезных нарушений Грецией Шенгенских требований по внешним границам

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Совет ЕС дал Греции 3 месяца на устранение нарушений в реализации Шенгенского соглашения.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в Брюсселе.

    "12 февраля 2016 года Совет утвердил рекомендацию по решению серьезных нарушений Грецией Шенгенских требований по внешним границам. Рекомендация предлагает Греции меры по устранению этих недостатков", - отмечается в нем.

    В документе подчеркивается, что у Афин с момента вступления в силу рекомендации Совета ЕС есть 3 месяца на ее выполнение.

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