Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о предоставлении Украине 900 млн долларов

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о предоставлении Украине второго транша объемом 900 млн долларов в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования (EFF).

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит вопрос о предоставлении Украине второго транша объемом 900 млн долларов в рамках утвержденного в марте механизма расширенного кредитования (EFF).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении МВФ, посвященном первому обзору украинской экономики в рамках данной кредитной программы.

"Все количественные критерии реализации на конец апреля и структурные ориентиры на конец мая были [Украиной] достигнуты, что открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров выделения около 900 млн долларов", - отмечается в документе, который опубликован по итогам прошедших в Вене переговоров с участием миссии МВФ под руководством Гэвина Грея.