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Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $500 млн

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $500 млн Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной в рамках восьмого обзора экономики страны.
Другие страны
30 июня 2025 г. 23:39
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $500 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил договоренности с Украиной в рамках восьмого обзора экономики страны.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВФ.

"Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил восьмой обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $0,5 млрд, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в сообщении.

Общий объем выплат по кредитной программе МВФ составит порядка $10,6 млрд.

Напомним, что в марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования в размере $15,6 млрд.

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