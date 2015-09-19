Совбез ООН потребовал обеспечить спокойствие в районе комплекса Харам аш-Шариф

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН выразил серьезную озабоченность по поводу эскалации напряженности в Иерусалиме, особенно в районе комплекса Харам аш-Шариф, где на днях произошли столкновения. Как сообщает Report, члены Совета Безопасности призвали всех проявить сдержанность, не допускать провокаций и опасной риторики, а также не только на словах, но и на деле поддерживать исторический статус-кво священной территории Харам аш-Шариф.

Отметив специальную роль Иордании, закрепленную в мирном соглашении от 1994 года между Иорданией и Израилем, Совет предложил укрепить координацию между Израилем и иорданским отделом вакуфов (по делам религий). Согласно соглашению 1994 года, Иордания признана хранителем святых мест ислама в Иерусалиме. Ей напрямую подчиняется иерусалимский Вакф - Совет по святым местам.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули, что мусульманские верующие в Харам аш-Шарифе должны иметь возможность осуществлять богослужение в мирной обстановке, в атмосфере, свободной от насилия, угроз и провокаций", - говорится в заявлении Председателя Совета Безопасности, Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина для прессы.

В этом заявлении подчеркивается, что все посетители и прихожане должны проявлять сдержанность и уважение к историческому статусу святыни.

Совет Безопасности настоятельно рекомендовал сторонам совместными усилиями добиться восстановления и поддержания спокойствия в святых местах Иерусалима.