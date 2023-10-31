О нас

Совет Безопасности ООН продлил на год мандат миссии в Ливии

Совет Безопасности ООН продлил на год мандат миссии в Ливии Совет Безопасности ООН принял в понедельник резолюцию о продлении на год мандата миссии всемирной организации по поддержке в Ливии (МООНПЛ).
Другие страны
31 октября 2023 г. 08:58
Совет Безопасности ООН продлил на год мандат миссии в Ливии

Совет Безопасности ООН принял в понедельник резолюцию о продлении на год мандата миссии всемирной организации по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Как сообщает Report, за соответствующий документ, подготовленный Великобританией, проголосовали все 15 стран Совбеза. Согласно его тексту, полномочия миссии продлеваются до 31 октября 2024 года.

Резолюция, в том числе призывает ливийские политические институты урегулировать в кратчайшие сроки все вопросы, препятствующие проведению выборов. Помимо этого, местные власти должны предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим от наводнения, затронувшего в сентябре северо-восточные регионы страны.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой в Триполи. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Security Council extends mandate of mission in Libya
Версия на азербайджанском языке BMT Təhlükəsizlik Şurası Liviyadakı missiyanın mandatını bir il uzadıb

Самое важное

В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi