Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совет Безопасности (СБ) ООН резко осудил военный переворот в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума.

Совет Безопасности (СБ) ООН резко осудил военный переворот в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам проведенных консультаций.

"Члены Совета Безопасности ООН резко осудили попытки неконституционным путем сменить законное правительство Республики Нигер 26 июля 2023 года. Призываем к немедленному освобождению демократически избранного президента республики Мохамеда Базума без условий и подчеркиваем необходимость защитить его, его семью и членов правительства", - отмечается в документе.

Совбез ООН также "подчеркнул чрезвычайную необходимость восстановления конституционного порядка в Нигере в соответствии с дополнительным протоколом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о демократии и надлежащем правлении", выразил солидарность с народом Нигера и "подчеркнул важность защиты населения и непрерывного предоставления гуманитарной помощи".