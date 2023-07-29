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Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Совет Безопасности (СБ) ООН резко осудил военный переворот в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума.
Другие страны
29 июля 2023 г. 07:43
Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Совет Безопасности (СБ) ООН резко осудил военный переворот в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам проведенных консультаций.

"Члены Совета Безопасности ООН резко осудили попытки неконституционным путем сменить законное правительство Республики Нигер 26 июля 2023 года. Призываем к немедленному освобождению демократически избранного президента республики Мохамеда Базума без условий и подчеркиваем необходимость защитить его, его семью и членов правительства", - отмечается в документе.

Совбез ООН также "подчеркнул чрезвычайную необходимость восстановления конституционного порядка в Нигере в соответствии с дополнительным протоколом Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о демократии и надлежащем правлении", выразил солидарность с народом Нигера и "подчеркнул важность защиты населения и непрерывного предоставления гуманитарной помощи".

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