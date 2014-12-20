Совбез ООН потребовал не допускать передвижения террористов через границы и пресекать финансирование терроризма

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Терроризм процветает, во многом, благодаря доходам от транснациональной преступной деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной добычей природных ресурсов. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью.

Он обратил внимание на бесчинства "Боко харам", "Аль-Каиды", "Талибан" и ИГИЛ, а также их "соратников" и подчеркнул, что деятельность этих группировок указывает на четкую связь между терроризмом и транснациональной преступной деятельностью, подпитывающей конфликты.

На этом заседании члены Совета Безопасности ООН единогласно одобрили резолюцию, в которой потребовали, чтобы государства не допускали передвижения террористов через границы и пресекали финансирования террористических актов, в том числе за счет доходов от транснациональной преступной деятельности.

"Совет Безопасности выражает озабоченность по поводу того, что в некоторых регионах террористы извлекают выгоду из транснациональной организованной преступной деятельности, в том числе из незаконного оборота оружия и наркотиков, незаконной торговли людьми и предметами культуры, природными ресурсами, включая золото, другие драгоценные металлы и камни, минералы, ресурсы дикой природы, древесный уголь и нефть …", - говорится в принятой резолюции.