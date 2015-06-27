Совет Безопасности ООН осудил террористические акты во Франции, в Кувейте и Тунисе

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Члены Совета Безопасности решительным образом осудили террористические нападения 26 июня на химзавод во Франции, мечеть в Кувейте и две гостиницы близ города Сус в Тунисе. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, члены Совета выразили соболезнования семьям жертв и потребовали немедленно привлечь к ответственности виновных.

Совет Безопасности вновь заявил о приверженности борьбе с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами. Члены Совета подчеркнули, что любые акты терроризма являются преступными и неоправданными, независимо от их мотивации.