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    Совет Безопасности ООН осудил террористические акты во Франции, в Кувейте и Тунисе

    Члены Совбеза потребовали немедленно привлечь к ответственности виновных

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Члены Совета Безопасности решительным образом осудили террористические нападения 26 июня на химзавод во Франции, мечеть в Кувейте и две гостиницы близ города Сус в Тунисе. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, члены Совета выразили соболезнования семьям жертв и потребовали немедленно привлечь к ответственности виновных.

    Совет Безопасности вновь заявил о приверженности борьбе с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми террористическими актами. Члены Совета подчеркнули, что любые акты терроризма являются преступными и неоправданными, независимо от их мотивации.

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