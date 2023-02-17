Совет Безопасности ООН обсудит срыв минских соглашений

Совет Безопасности ООН 17 февраля проведет заседание к годовщине заключения минских соглашений, где будут обсуждаться причины, по которым эти договоренности не были реализованы.

Совет Безопасности ООН 17 февраля проведет заседание к годовщине заключения минских соглашений, где будут обсуждаться причины, по которым эти договоренности не были реализованы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС источники во всемирной организации.

"Заседание пройдет в пятницу, 17 февраля, в 10:00 (19:00 - бакинское время)", - сказал собеседник.

Ее по тематике минских договоренностей запросила Россия.

Первые Минские соглашения были заключены в 2014 году трехсторонней контактной группой, в которую входили представители России, Украины и ОБСЕ.

Заключению их предшествовали консультации в Нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия).

Эксканцлер Германии Ангела Меркель в декабре 2022 года заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее. Результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов - это не сегодняшняя Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем обращении заявил, что Минские соглашения изначально были инициированы Западом как уступка России. Их невозможно было выполнить без потери по Украине территорий.

Украинский лидер 22 февраля 2022 года заявил, что признание Россией "независимости" оккупированных ОРДЛО означает ее односторонний выход из Минских договоренностей.