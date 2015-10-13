Совет безопасности Нидерландов: Boeing в Украине был сбит ракетой из ЗРК "Бук"

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Малазийский BOEING в Украине был сбит ракетой из ЗРК "БУК".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Совет безопасности Нидерландов сегодня в ходе презентации итогового доклада по крушению Boeing в Украине.

Мероприятие с участием нескольких сотен журналистов со всего мира проходит на базе голландских ВВС Гилзе-Рейн. Представляет доклад и оглашает результаты 15 месяцев работы председатель Совета по безопасности (СБН) Нидерландов Тьиббе Йустра.

Было отмечено, что самолет был поражен с левой стороны. Председатель Совета по безопасности Нидерландов отметил, что точное место пуска ракеты потребует дополнительного расследования.

Cовет Безопасности Нидерландов координировал ход расследования, в котором также принимали участие еще шесть стран: Австралия, Великобритания, Малайзия, Россия, США и Украина.

17 июля 2014 года над Донецкой областью потерпел крушение пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Трагедия унесла жизни 298 человек.