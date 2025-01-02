Совершивший теракт в Новом Орлеане был сотрудником Deloitte

Совершивший теракт в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар был сотрудником консалтинговой компании Deloitte.

Совершивший теракт в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар был сотрудником консалтинговой компании Deloitte.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление компании, где подтверждается достоверность информации.

"Шамсуд-Дин Джаббар, подозреваемый во вчерашнем теракте, работал в... Deloitte штатным сотрудником с 2021 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь, издание Wall Street Journal получило доступ к копии профиля Джаббара на портале Deloitte, где было указано, что осенью 2024 года он занимал в компании должность "ведущего специалиста по решениям". В числе своих интересов Джаббар указал на рабочей странице охоту и молитву, а также цитировал Коран. 24 декабря 2024 года он опубликовал на своей странице сообщение, что находится не на рабочем месте и собирается вернуться к работе после первого января 2025 года, в день совершения теракта. Как отмечает издание, сейчас его профиль деактивирован.

В результате теракта погибли 15 человек, 30 пострадали.