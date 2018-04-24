Совершившему наезд на пешеходов в Торонто предъявлены обвинения в убийстве

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Совершившему наезд на пешеходов в Торонто 25-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что молодому человеку предъявлено 10 обвинений в убийстве первой степени и 13 обвинений в попытке убийства.

Ранее сообщалось, что в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто погибли по меньшей мере 10 человек, 15 получили травмы различной степени тяжести.