Совбезу ООН предложено рассмотреть ракетные пуски Ирана

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ США, Великобритания, Франция и Германия предложили Совету Безопасности ООН вновь рассмотреть вопрос о проведении Ираном запусков баллистических ракет и обсудить ответные меры. Действия Тегерана, по оценке трех постоянных членов СБ и Германии, противоречат резолюции 2231, принятой в поддержку соглашения по ядерной программе страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее совместное письмо было накануне направлено председателю санкционного комитета Совета Безопасности по Ирану, постпреду Испании Роману Марчеси и генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

Решения о созыве Совета Безопасности по вопросу о нарушении Ираном резолюции пока принято не было.