Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит зерновую сделку

Тема поставок зерна и зернового коридора будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет 9 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тема поставок зерна и зернового коридора будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет 9 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"В среду пройдет заседание Совета национальной безопасности под председательством господина президента. Будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация на Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки", - сказал собеседник агентства.