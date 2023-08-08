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Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит зерновую сделку

Совбез Турции под председательством Эрдогана обсудит зерновую сделку Тема поставок зерна и зернового коридора будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет 9 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Другие страны
8 августа 2023 г. 05:04

Тема поставок зерна и зернового коридора будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности Турции, которое пройдет 9 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"В среду пройдет заседание Совета национальной безопасности под председательством господина президента. Будут обсуждаться борьба с терроризмом, ситуация на Украине, а также поставки зерна, которые прекратились с выходом России из зерновой сделки", - сказал собеседник агентства.

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