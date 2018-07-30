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    Совбез Турции: Анкара не приемлет язык угроз со стороны Вашингтона

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Турция не приемлет язык угроз со стороны Соединенных Штатов, подобное поведение Вашингтона не соответствует союзническим отношениям между странами.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.

    "Использование США языка угроз в адрес Турции является проявлением неуважения, и это абсолютно недопустимо", - говорится в коммюнике

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