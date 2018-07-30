Совбез Турции: Анкара не приемлет язык угроз со стороны Вашингтона

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Турция не приемлет язык угроз со стороны Соединенных Штатов, подобное поведение Вашингтона не соответствует союзническим отношениям между странами.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Турции.

"Использование США языка угроз в адрес Турции является проявлением неуважения, и это абсолютно недопустимо", - говорится в коммюнике