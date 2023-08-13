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Совбез ООН временно отменил часть санкций против Северной Кореи

Совбез ООН временно отменил часть санкций против Северной Кореи Совет Безопасности ООН одобрил исключения из санкций для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые разрешают импорт в КНДР палаток.
Другие страны
13 августа 2023 г. 10:28
Совбез ООН временно отменил часть санкций против Северной Кореи

Совет Безопасности ООН одобрил исключения из санкций для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые разрешают импорт в КНДР палаток.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap.

Ранее, 20 июля, комитет ООН по надзору за санкциями одобрил временное снятие запрета на ввоз пяти "многоцелевых" палаток в КНДР для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Таким образом, ООН хочет помочь Северной Корее справиться с засухой и другими чрезвычайными ситуациями.

По словам представителей комитета, освобождение от санкций будет действовать в течение девяти месяцев. Но остается неясным, когда товары будут доставлены в КНДР, поскольку Пхеньян до сих пор имеет очень строгий пограничный контроль из-за пандемии COVID-19.

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