​Совбез ООН внес "Ансар аш-Шариа" в черный список

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН внес в список террористических организаций ливийскую исламистскую группировку "Ансар аш-Шариа", участники которой обвиняются в нападении на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года.

Как передает Report, в черный список внесены обе ветви группировки - "Ансар аш-шариа Бенгази" и "Ансар аш-шариа Дерна".

Санкционные меры в отношении группировки предусматривают запрет на поездки, замораживание активов и эмбарго на поставки оружия группировке и связанным с ней лицам.

"Ансар аш-Шария" уже была внесена в список террористических организаций в США.