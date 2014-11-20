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    ​Совбез ООН внес "Ансар аш-Шариа" в черный список

    В черный список внесены обе ветви группировки

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН внес в список террористических организаций ливийскую исламистскую группировку "Ансар аш-Шариа", участники которой обвиняются в нападении на консульство США в Бенгази в сентябре 2012 года.

    Как передает Report, в черный список внесены обе ветви группировки - "Ансар аш-шариа Бенгази" и "Ансар аш-шариа Дерна".

    Санкционные меры в отношении группировки предусматривают запрет на поездки, замораживание активов и эмбарго на поставки оружия группировке и связанным с ней лицам.

    "Ансар аш-Шария" уже была внесена в список террористических организаций в США.

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