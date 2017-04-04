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    Совбез ООН в среду обсудит ситуацию в Идлибе

    Об этом сообщила постпред США при ООН Никки Хейли

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в среду обсудит ситуацию в сирийском Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие. 

    Как передает Report, об этом сообщила постпред США при ООН (председатель Совета в апреле) Никки Хейли.

    О созыве экстренного заседания она сообщила по итогам утренней сессии работы СБ ООН.

    Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил во вторник о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с химической атакой в сирийской провинции Идлиб.

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