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Совбез ООН утвердил нового спецпосланника по Ливии

Совбез ООН утвердил нового спецпосланника по Ливии Совет Безопасности (СБ) ООН утвердил кандидатуру словацкого дипломата Яна Кубиша на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии.
Другие страны
16 января 2021 г. 08:47
Совбез ООН утвердил нового спецпосланника по Ливии

Совет Безопасности (СБ) ООН утвердил кандидатуру словацкого дипломата Яна Кубиша на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в организации.

"Возражения по данному вопросу принимались сегодня до 17:00 (до 02:00 16 января бакинское время), возражений не поступило, поэтому решение считается принятым", - отметил собеседник агентства.

15 января генсек ООН Антониу Гутерреш в письме информировал СБ "о своем намерении назначить господина Яна Кубиша (Словакия) своим специальным посланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии". В предстоящее время генсек должен формально объявить о назначении Кубиша.

Отметим, что до настоящего момента Кубиш занимал пост спецкоординатора ООН по Ливану, замена на это место пока не предложена.

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