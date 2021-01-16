Совбез ООН утвердил нового спецпосланника по Ливии

Совет Безопасности (СБ) ООН утвердил кандидатуру словацкого дипломата Яна Кубиша на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии.
"Возражения по данному вопросу принимались сегодня до 17:00 (до 02:00 16 января бакинское время), возражений не поступило, поэтому решение считается принятым", - отметил собеседник агентства.
15 января генсек ООН Антониу Гутерреш в письме информировал СБ "о своем намерении назначить господина Яна Кубиша (Словакия) своим специальным посланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии". В предстоящее время генсек должен формально объявить о назначении Кубиша.
Отметим, что до настоящего момента Кубиш занимал пост спецкоординатора ООН по Ливану, замена на это место пока не предложена.