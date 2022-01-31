Совбез ООН собрался на заседание по Украине

Совет Безопасности ООН собрался в понедельник на заседание по ситуации вокруг Украины.

Совет Безопасности ООН собрался в понедельник на заседание по ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, СБ ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение заседания.

"За" проголосовали 10 стран, "против" - Россия и Китай, три страны воздержались.

Для проведения встречи было необходимо девять голосов в поддержку.

Как объявила председатель Совета, постоянный представитель Норвегии Мона Юуль, в заседании примут участие представители Украины, Беларуси, Литвы и Польши.