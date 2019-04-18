​Совбез ООН соберется на внеочередное закрытое заседание по Ливии

Совбез ООН в четверг после обеда соберется на внеочередное закрытое заседание по Ливии, говорится в программе совета.

"Закрытые консультации в 15.00 по Ливии и другим вопросам", - как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости указывается в документе.

Как передает агентство Франс Пресс, созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Ливии запросила Германия после того, как не принесли результата переговоры по проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в Триполи.

Ранее Великобритания подготовила проект резолюции Совбеза ООН, который в первую очередь призывает стороны конфликта в Ливии немедленно прекратить огонь. Кроме того, авторы проекта резолюции предлагают всем сторонам конфликта "незамедлительно подтвердить приверженность политическому диалогу при содействии ООН, вновь заявить о своей полной поддержке усилий специального представителя генерального секретаря Гассана Саламе и работать в направлении всеобъемлющего политического урегулирования кризиса".

Помимо этого Великобритания отдельно выделяет необходимость "безоговорочного доступа пострадавших к гуманитарной помощи".