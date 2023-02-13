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Совбез ООН соберется для обсуждения гуманитарной помощи Сирии

Совбез ООН соберется для обсуждения гуманитарной помощи Сирии Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание, на котором будет обсуждаться ситуация с гуманитарной помощью Сирии после землетрясения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенной в понедельник уточненной программе рабо
Другие страны
13 февраля 2023 г. 20:12
Совбез ООН соберется для обсуждения гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание, на котором будет обсуждаться ситуация с гуманитарной помощью Сирии после землетрясения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенной в понедельник уточненной программе работы Совбеза.

На заседании будет обсуждаться открытие дополнительных пунктов пропуска на границе Турции и Сирии. С такой инициативой выступают западные страны. Они предлагают открыть как минимум еще один или даже два пункта пропуска, помимо действующего сейчас в Баб-эль-Хаве.

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