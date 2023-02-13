Совбез ООН соберется для обсуждения гуманитарной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание, на котором будет обсуждаться ситуация с гуманитарной помощью Сирии после землетрясения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенной в понедельник уточненной программе рабо

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание, на котором будет обсуждаться ситуация с гуманитарной помощью Сирии после землетрясения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенной в понедельник уточненной программе работы Совбеза.

На заседании будет обсуждаться открытие дополнительных пунктов пропуска на границе Турции и Сирии. С такой инициативой выступают западные страны. Они предлагают открыть как минимум еще один или даже два пункта пропуска, помимо действующего сейчас в Баб-эль-Хаве.