Совбез ООН сегодня проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по гуманитарной ситуации в Украине.

Совет Безопасности ООН проведет во вторник заседание по гуманитарной ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник графике всемирной организации.

Консультации инициировали Франция и Мексика. Заседание начнется в 23:00 (бакинское время).

На рассмотрение спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 марта было вынесено две резолюции по гуманитарной ситуации в Украине. Первая, подготовленная Францией и Мексикой, содержала призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, вторая (авторства ЮАР) такого призыва не содержала и была сфокусирована исключительно на гуманитарных вопросах - оказании помощи и создании гуманитарных коридоров.

Голосование по резолюциям, как диктует Устав ООН, должно было проходить в порядке их внесения на рассмотрение. После того как Генассамблея приняла франко-мексиканский вариант, постпред Украины Сергей Кислица заявил, что ЮАР формально не запрашивала голосование, как это предусмотрено процедурой. В этой ситуации вопрос о проведении голосования был вынесен на отдельное рассмотрение. 50 стран выступили за голосование по проекту ЮАР, 67 выступили против, 36 воздержались. ГА ООН рассматривать документ не стала. Россия и Китай выступили за голосование по резолюции, США, Великобритания и Франция - против. Рассмотрение проекта поддержала также Бразилия, проголосовали против такие страны, как Германия, Турция, Израиль, Молдавия, Грузия и Венгрия. Индия воздержалась.