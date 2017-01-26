Совбез ООН проведет заседание высокого уровня по разрешению конфликтов в Европе

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ 1 февраля Украина на месяц займет кресло Председателя Совета Безопасности ООН.

Центральными мероприятиями украинского председательства станут заседание высокого уровня по разрешению конфликтов в Европе и открытые дебаты, посвященные предотвращению террористических нападений на важные объекты инфраструктуры. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

По его словам, на обоих заседаниях будет председательствовать министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Посол также не исключил возможности приезда в ООН в феврале президента страны Петра Порошенко.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что намерен лично принять участие в заседании высокого уровня по разрешению конфликтов в Европе.