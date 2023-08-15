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Совбез ООН проведет заседание по правам человека в КНДР

Совбез ООН проведет заседание по правам человека в КНДР Соединенные Штаты вместе с Южной Кореей и Японией инициировали проведение 17 августа открытого заседания Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР.
Другие страны
15 августа 2023 г. 03:20
Совбез ООН проведет заседание по правам человека в КНДР

Соединенные Штаты вместе с Южной Кореей и Японией инициировали проведение 17 августа открытого заседания Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении постоянного представительства США при ООН.

"Нарушения Северной Кореей прав человека помогают ей продвигать создание оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Это важная тема, касающаяся международного мира и безопасности. Я выношу ее на рассмотрение Совбеза", - привело постпредство слова постоянного представителя США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

Отметим, что США в августе председательствуют в Совете Безопасности ООН, поэтому заседание считается уже назначенным.

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