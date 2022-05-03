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Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Украине

Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Украине Совет Безопасности ООН 5 мая проведет заседание по ситуации в Украине, председательствовать будут Соединенные Штаты, выполняющие эту функцию в мае.
Другие страны
3 мая 2022 г. 21:41
Совбез ООН проведет встречу по ситуации в Украине

Совет Безопасности ООН 5 мая проведет заседание по ситуации в Украине, председательствовать будут Соединенные Штаты, выполняющие эту функцию в мае.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечается в распространенной программе работы Совбеза.

Заседание начнется в 23:00 по бакинскому времени. Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что будет обсуждаться в том числе визит в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила позднее на брифинге, что сам Гутерриш приглашен принять участие во встрече, чтобы рассказать о результатах своих встреч в Москве и Киеве.

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