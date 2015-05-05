Совбез ООН проведет открытое заседание, посвященное защите журналистов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 27 мая Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное защите журналистов в условиях вооруженных конфликтов. Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета, постоянный представитель Литвы при ООН Раймонда Мурмокайте.

1 мая Литва стала Председателем Совета Безопасности ООН. Сегодня Раймонда Мурмокайте рассказала журналистам о программе работы. По словам посла, в мае работа будет насыщенной - запланировано два открытых тематических заседания. Одно пройдет 13 мая и будет касаться угрозы распространения стрелкового оружия. На 27 мая намечено заседание, посвященное защите журналистов. 29 мая пройдет брифинг по терроризму.

На май запланированы также заседания и брифинги в Совете Безопасности по Ближнему Востоку, Ливии, химическому оружию в Сирии, ситуации в Боснии и Герцеговине. Члены Совета обсудят деятельность целого ряда миротворческих миссий. Отведено время и обсуждению ситуации в Йемене.

Отвечая на вопросы журналистов, Раймонда Мурмокайте сказала, что украинский вопрос - в сносках повестки дня Совета. Она отметила, что 29 мая будет опубликован доклад помощника Генерального секретаря по правам человека Ивана Шимоновича о ситуации с правами человека в Украине.