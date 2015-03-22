Совбез ООН проведет экстренную встречу по Йемену

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН в воскресенье во второй половине дня соберется на внеочередное заседание в связи с обострением ситуации в Йемене, где продолжается противостояние между правительством и сместившими его шиитскими мятежниками - хоуситами.

Как сообщила пресс-служба всемирной организации, встреча запланирована на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

По данным дипломатического источника, заседание созвано Иорданией, являющейся непостоянным членом СБ. "В ходе встречи будет принято заявление председателя совета", - сказал собеседник агентства. Члены Совбеза также проведут закрытое совещание, передает Report со ссылкой на ТАСС.

С августа 2014 года в Йемене продолжается острый кризис в сферах политики и безопасности. В конце января вооруженные формирования "Ансар Аллах" (шиитские мятежники, хоуситы) вынудили президента Абд Раббо Мансура Хади и правительство объявить об отставке.

После этого хоуситы взяли в свои руки правление в столице страны и нескольких северных провинциях. Мятежники заявили о принятии так называемой конституционной декларации. В настоящее время Мансур Хади находится в городе Аден на юге Йемена. Он фактически продолжает исполнять полномочия президента и на международном уровне признается действующим главой государства. Сана остается под контролем хоуситов.