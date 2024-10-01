Совбез ООН проведет экстренное заседание на фоне усиления напряженности между Ираном и Израилем

Швейцария в октябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООН (СБ).

Швейцария в октябре будет председательствовать в Совете Безопасности ООН (СБ).

Как сообщает американское бюро Report, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль провела пресс-конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где обсудила повестку Совета на октябрь.

П. Паскаль заявила, что в течение месяца пройдет открытое заседание Совета по продолжающемуся конфликту на Ближнем Востоке с участием министра иностранных дел Швейцарии. Помимо этого, будут организованы заседания на уровне министров иностранных дел по ситуации в Ливии, Судане, Сирии, Гаити, Сомали и Украине. Дипломат также отметила, что страна готова проводить заседания в случае возникновения чрезвычайных ситуаций по просьбе государств: "Мы внимательно следим за напряженностью между Ираном и Израилем и обеспокоены продолжающейся ситуацией в регионе. По запросу стран также может быть проведено заседание Совета по этому вопросу".

Посол добавила, что в течение месяца Швейцария проведет обсуждения роли женщин в вопросах мира и безопасности, а также будут рассмотрены документы, касающиеся защиты прав женщин.

Ссылаясь на то, что в последнее время необходимость реформ в Совете Безопасности ООН стала более актуальной, посол отметила, что эта тема также будет включена в повестку Совета во вторую неделю октября. Кроме того, в октябре Постоянное представительство Швейцарии при ООН организует выставку на тему влияния технологий на жизнь человека.