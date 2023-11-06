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Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ухудшения ситуации в секторе Газа

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ухудшения ситуации в секторе Газа Совбез ООН сегодня, 6 ноября, проведет экстренное заседание и обсудит последние события в секторе Газа. Инициаторами заседания стали ОАЭ и Китай.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 11:21
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ухудшения ситуации в секторе Газа

Совбез ООН сегодня, 6 ноября, проведет экстренное заседание и обсудит последние события в секторе Газа. Инициаторами заседания стали ОАЭ и Китай.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении представительства ОАЭ в Совбезе ООН в соцсетях.

"В свете ухудшающейся ситуации в Газе и нападения на больницу Аль-Шифа, неоднократных нападений на лагерь беженцев Джабалия ОАЭ и Китай призвали к проведению закрытых консультаций 6 ноября, в 15:00", - сказано в публикации.

Совбез ООН ранее трижды провел заседание по ситуации на Ближнем Востоке, но не смог принять соответствующую резолюцию. Принять резолюцию о прекращении огня удалось в Генассамблее ООН.

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Версия на английском языке UN Security Council to hold emergency meeting due to deteriorating situation in Gaza Strip
Версия на азербайджанском языке Bu gün Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı BMT TŞ-nin iclası keçiriləcək

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