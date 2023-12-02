Совбез ООН проголосовал за прекращение ее миссии в Судане

Совет Безопасности ООН в пятницу проголосовал за подготовленный Великобританией проект резолюции о прекращении действия Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS).

Совет Безопасности ООН в пятницу проголосовал за подготовленный Великобританией проект резолюции о прекращении действия Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS).

Как передает Report , за проект резолюции высказались 14 членов Совета Безопасности, Россия воздержалась от голосования.

Британская резолюция стала следствием принятого в ноябре решения правительства Судана о прекращении действия UNITAMS.

В своем письме, направленном генсеку ООН Антониу Гутерришу, правительство указало, что миссия всемирной организации лишь ухудшила ситуацию в стране и больше не отвечает чаяниям народа и властей. Вместе с тем в письме отмечалось, что кабинет министров Судана готов к конструктивной работе с ООН по выработке новой формулы, которая сможет принести положительный результат для страны.