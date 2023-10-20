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Совбез ООН продлил санкции в отношении Гаити и Ливии

Совбез ООН продлил санкции в отношении Гаити и Ливии Совет Безопасности (СБ) ООН в четверг продлил ограничительные меры в отношении Гаити и Ливии.
Другие страны
20 октября 2023 г. 02:23
Совбез ООН продлил санкции в отношении Гаити и Ливии

Совет Безопасности (СБ) ООН продлил ограничительные меры в отношении Гаити и Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оба проекта резолюций приняли единогласно.

Документ, касающийся Гаити, подготовили Эквадор и Соединенные Штаты. Резолюция 2700 (2023) подразумевает продление на один год санкционного режима, включая оружейное эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки в государства - члены ООН физических лиц, которые внесены в санкционный перечень по Гаити. Ситуация в этой стране "по-прежнему представляет угрозу для международного мира и безопасности в регионе", отмечается в документе. Если бы члены СБ ООН не одобрили продление санкций, они бы перестали действовать 21 октября 2023 года.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. Значительную силу на острове составляют различные вооруженные группировки.

Резолюцию 2701 (2023) подготовила Великобритания. Она на 15 месяцев продлевает санкции ООН, наложенные на Ливию в связи с незаконной торговлей нефтью и нефтепродуктами. На такой же срок продлевается работа Группы экспертов Комитета по санкциям по Ливии. Кроме того, в документе содержится требование ко всем странам - участницам ООН соблюдать санкционный режим в отношении Ливии, который включает оружейное эмбарго, заморозку активов и запрет на поездки. За принятие резолюции выступили все 15 членов Совета Безопасности ООН.

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