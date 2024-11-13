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Совбез ООН продлил на год санкции в отношении Йемена

Совбез ООН продлил на год санкции в отношении Йемена Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил проект резолюции, которая продлевает на один год санкционный режим в отношении Йемена.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 19:57
Совбез ООН продлил на год санкции в отношении Йемена

Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил проект резолюции, которая продлевает на один год санкционный режим в отношении Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ, подготовленный Великобританией, был принят единогласно.

Резолюция состоит из 34 пунктов, в том числе постановляет, что на первоначальный период один год начиная с даты принятия настоящей резолюции все государства-члены должны незамедлительно заморозить все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые имеются на их территории и находятся прямо или косвенно в собственности или под контролем физических или юридических лиц, определенных санкционным комитетом.

Резолюция также призывает все стороны конфликта в Йемене выполнять свои обязательства согласно международному праву.

Как указал в выступлении после голосования первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, техническое продление санкций позволяет сохранить единство членов Совбеза по йеменскому досье в условиях возрастающей региональной нестабильности.

Напомним, что с августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

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Версия на азербайджанском языке BMT TŞ Yəmənə qarşı sanksiyaları bir il müddətinə uzadıb

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