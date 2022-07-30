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Совбез ООН продлил на год оружейное эмбарго в отношении ЦАР

Совбез ООН продлил на год оружейное эмбарго в отношении ЦАР Совет Безопасности ООН принял решение о продлении на год санкционных мер в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР), в том числе оружейного эмбарго.
Другие страны
30 июля 2022 г. 06:44
Совбез ООН продлил на год оружейное эмбарго в отношении ЦАР

Совет Безопасности ООН принял решение о продлении на год санкционных мер в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР), в том числе оружейного эмбарго.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, санкции в отношении ЦАР, среди которых ограничения на поставки оружия, действуют с 2014 года. Резолюция вновь указывает, что страны ООН должны обеспечить принятие мер по предотвращению передачи ЦАР "оружия и материальных средств".

В ходе голосования в поддержку резолюции, предложенной Францией, проголосовали представители 10 стран, пятеро воздержались, в том числе Россия и Китай.

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