Совбез ООН продлил на год оружейное эмбарго в отношении ЦАР

Совет Безопасности ООН принял решение о продлении на год санкционных мер в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР), в том числе оружейного эмбарго.

Совет Безопасности ООН принял решение о продлении на год санкционных мер в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР), в том числе оружейного эмбарго.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, санкции в отношении ЦАР, среди которых ограничения на поставки оружия, действуют с 2014 года. Резолюция вновь указывает, что страны ООН должны обеспечить принятие мер по предотвращению передачи ЦАР "оружия и материальных средств".

В ходе голосования в поддержку резолюции, предложенной Францией, проголосовали представители 10 стран, пятеро воздержались, в том числе Россия и Китай.