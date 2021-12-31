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Совбез ООН продлил на четыре года мандат механизма по борьбе с терроризмом

Совбез ООН продлил на четыре года мандат механизма по борьбе с терроризмом Совет Безопасности ООН единогласно одобрил в четверг резолюцию, предусматривающую продление до 31 декабря 2025 года мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета (КТК) Совбеза.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 08:32
Совбез ООН продлил на четыре года мандат механизма по борьбе с терроризмом

Совет Безопасности ООН единогласно одобрил в четверг резолюцию, предусматривающую продление до 31 декабря 2025 года мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета (КТК) Совбеза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование прошло в режиме видеоконференции.

Данная структура отслеживает выполнение странами ключевых положений базовых антитеррористических резолюций Совбеза – 1 373 и 1 624. Первый документ, принятый после терактов в США в 2001 году, постановляет, что все страны должны предотвращать и объявить вне закона финансирование террористических актов и поддержку лиц и организаций, замешанных в этой деятельности. В резолюции 1624 2005 года содержится призыв к государствам бороться с подстрекательством к терроризму.

Совбез ООН постановил в четверг, что Исполнительный директорат продолжит действовать как политическая миссия в рамках политики КТК до 31 декабря 2025 года, а также поручил провести промежуточный обзор деятельности этого подразделения к 31 декабря 2023 года.

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