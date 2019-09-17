Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год

Совбез ООН принял резолюцию о продлении миссии организации по содействию Афганистану (МООНСА) на год - до 17 сентября 2020 года.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в тексте резолюции, которая была принята единогласно.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что США осуждают террористические атаки, которым подверглась избирательная кампания президента Ашрафа Гани.

По ее словам, продление мандата дает миссии полномочия по поддержанию процесса выборов в Афганистане, поддержанию мира, содействию, управлению и обеспечению прав человека в этой стране.