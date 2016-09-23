Совбез ООН призвал все государства укрепить безопасность воздушных перевозок и аэропортов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Гражданская авиация остается мишенью для террористических групп. Только в прошлом году было совершено несколько нападений на самолеты и аэропорты. Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Совета Безопасности ООН на уровне министров иностранных дел, посвященного вопросу террористической угрозы для гражданской авиации.

"Совет Безопасности подтверждает, что все государства несут ответственность за обеспечение защиты своих граждан и граждан других стран от террористических нападений в рамках воздушных перевозок, осуществляемых на их территории", - говорится в резолюции Совета Безопасности, одобренной на заседании.

В своей резолюции Совет Безопасности ООН призвал государства-члены сотрудничать с ИКАО, укреплять процедуры контроля, проверок и досмотра в аэропортах с целью выявления и пресечения террористических нападений на объекты гражданской авиации.