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Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь

Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь Все стороны конфликта в Судане должны немедленно прекратить огонь и вернуться к диалогу.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 08:08
Совбез ООН призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь

Все стороны конфликта в Судане должны немедленно прекратить огонь и вернуться к диалогу.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении Совета Безопасности ООН.

"Члены Совета Безопасности призвали стороны немедленно прекратить боевые действия, восстановить спокойствие и вернуться к диалогу для разрешения нынешнего кризиса в Судане", - отмечается в документе.

Помимо этого, члены Совбеза ООН подчеркнули важность доступа гуманитарной помощи в регион, а также подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Судана.

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