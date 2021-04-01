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Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали

Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали Совет Безопасности (СБ) ООН призывает власти Сомали как можно скорее обеспечить проведение инклюзивных выборов в стране.
Другие страны
1 апреля 2021 г. 03:05
Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали

Совет Безопасности (СБ) ООН призывает власти Сомали как можно скорее обеспечить проведение инклюзивных выборов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду журналистам по итогам закрытых консультаций в Совбезе председательствующая в нем в марте постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как она отметила, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сомали Джеймс Свон представил СБ информацию, касающуюся обстановки в стране. По словам Томас-Гринфилд, представители государств, являющихся членами Совбеза, "выразили обеспокоенность в связи со сложившейся тупиковой ситуацией". Они "подчеркнули, что по-прежнему в интересах всех сомалийцев обеспечить как можно скорее проведение инклюзивных выборов".

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