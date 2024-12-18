Совбез ООН призвал к реализации инклюзивного политического процесса в Сирии

Совет Безопасности ООН призвал к реализации инклюзивного политического процесса в Сирии, основанного на ключевых принципах резолюции 2254.

Совет Безопасности ООН призвал к реализации инклюзивного политического процесса в Сирии, основанного на ключевых принципах резолюции 2254.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном заявлении Совбеза.

Члены Совета подтвердили свою поддержку усилиям специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена в содействии этому процессу. В заявлении подчеркивается необходимость процесса, который отвечает законным устремлениям всех сирийцев, защищает их и позволяет мирно, независимо и демократично определять свое будущее. Совет также подтвердил приверженность принципам суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии и призвал все государства уважать эти принципы.

Члены СБ ООН подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Сирии и необходимость предотвращения восстановления возможностей группировки ИГИЛ и других террористических групп. В документе содержится призыв к Сирии соблюдать резолюции Совета, касающиеся неконвенционального оружия.

Совет призвал к соблюдению международного гуманитарного права, включая обеспечение гуманитарного доступа, и выразил солидарность с жертвами, семьями и народом Сирии. Также была отмечена важность поддержки Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением на оккупированных Израилем сирийских Голанских высотах и выполнения их мандата, включая соблюдение Соглашения о разъединении от 1974 года.