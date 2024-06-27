О нас

Совбез ООН принял резолюцию с требованием расследовать атаки хуситов на корабли в Красном море

Совбез ООН принял резолюцию с требованием расследовать атаки хуситов на корабли в Красном море Совет Безопасности ООН принял проект резолюции с требованием расследовать нападения йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на корабли в Красном море.
Другие страны
27 июня 2024 г. 20:03
Совбез ООН принял резолюцию с требованием расследовать атаки хуситов на корабли в Красном море

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции с требованием расследовать нападения йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на корабли в Красном море.

Как сообщает американское бюро Report, законопроект был принят 12 голосами "за" при 3 воздержавшихся.

Резолюция требует от генерального секретаря ООН продолжать сообщать о нападениях хуситов в Красном море до 15 января 2025 года. Доклад генсека должен был быть представлен 1 июля 2024 года.

Хуситы совершают нападения на корабли в Красном море с декабря прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT-də Qırmızı dənizdə gəmilərə hücumların araşdırılmasını tələb edən qətnamə qəbul olunub

Экслюзивные новости

Главным тренером бакинского Нефтчи может стать бывшая звезда МЮ
Главным тренером бакинского "Нефтчи" может стать бывшая звезда "МЮ"
24 июня 2024 г. 23:21
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
Спецпредставитель ЕС: Мир между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе
24 июня 2024 г. 14:43
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле
24 июня 2024 г. 11:24
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
Запрещающий близкородственные браки закон вступит в силу в Азербайджане через год
22 июня 2024 г. 10:20
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается
21 июня 2024 г. 15:24
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
Ален Стивен: Подобные Азербайджану страны могут стать лидерами развития ВИЭ
21 июня 2024 г. 13:49
Глава Укрэнерго: Более половины энергосети страны повреждено
Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено
20 июня 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi