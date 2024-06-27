Совбез ООН принял резолюцию с требованием расследовать атаки хуситов на корабли в Красном море

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции с требованием расследовать нападения йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на корабли в Красном море.

Совет Безопасности ООН принял проект резолюции с требованием расследовать нападения йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) на корабли в Красном море.

Как сообщает американское бюро Report, законопроект был принят 12 голосами "за" при 3 воздержавшихся.

Резолюция требует от генерального секретаря ООН продолжать сообщать о нападениях хуситов в Красном море до 15 января 2025 года. Доклад генсека должен был быть представлен 1 июля 2024 года.

Хуситы совершают нападения на корабли в Красном море с декабря прошлого года.