Совбез ООН принял резолюцию с призывом к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в котором отразился призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в котором отразился призыв к гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Как сообщает американское бюро Report , в ходе заседания, созванного по инициативе постоянного представительства Мальты, СБ ООН потребовал от всех сторон соблюдать обязательства в рамках международного гуманитарного права, в частности в вопросе защиты мирных граждан, в первую очередь, детей.

В документе содержится призыв к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз в 3-5 дней и обеспечению гуманитарных коридоров в секторе Газа для создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, Международного Красного Креста и других гуманитарных организаций. Дискуссии по определению продолжительности прекращения огня продолжаются.

Резолюция призывает к немедленному и без предварительных условий освобождению всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.

Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе и ее воздействием на гражданское население, особенно на детей.

За резолюцию проголосовали 12 из 15 членов Совбеза, воздержались Россия, США и Великобритания.