Совбез ООН поддержал Гутерриша после объявления его персоной нон грата Израилем

Совет Безопасности (СБ) ООН после объявления Израилем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата выразил полную поддержку главе всемирной организации и подчеркнул необходимость всем странам воздерживаться от любых действий, подрывающи

Совет Безопасности (СБ) ООН после объявления Израилем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата выразил полную поддержку главе всемирной организации и подчеркнул необходимость всем странам воздерживаться от любых действий, подрывающих его работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совбеза.

"Члены Совета Безопасности подтвердили свою полную поддержку генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, его важной роли. Подчеркиваем необходимость всех стран-членов выстраивать продуктивные и эффективные отношения с генеральным секретарем и воздерживаться от любых действий, которые подрывают его работу, а также работу его офиса", - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что любое решение отказываться от сотрудничества с генсеком ООН "контрпродуктивно, особенно в контексте эскалации напряженности на Ближнем Востоке".

Напомним, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 2 октября запретил Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль.