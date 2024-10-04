О нас

Совбез ООН поддержал Гутерриша после объявления его персоной нон грата Израилем

Совбез ООН поддержал Гутерриша после объявления его персоной нон грата Израилем Совет Безопасности (СБ) ООН после объявления Израилем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата выразил полную поддержку главе всемирной организации и подчеркнул необходимость всем странам воздерживаться от любых действий, подрывающи
Другие страны
4 октября 2024 г. 01:32
Совбез ООН поддержал Гутерриша после объявления его персоной нон грата Израилем

Совет Безопасности (СБ) ООН после объявления Израилем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата выразил полную поддержку главе всемирной организации и подчеркнул необходимость всем странам воздерживаться от любых действий, подрывающих его работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Совбеза.

"Члены Совета Безопасности подтвердили свою полную поддержку генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, его важной роли. Подчеркиваем необходимость всех стран-членов выстраивать продуктивные и эффективные отношения с генеральным секретарем и воздерживаться от любых действий, которые подрывают его работу, а также работу его офиса", - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что любое решение отказываться от сотрудничества с генсеком ООН "контрпродуктивно, особенно в контексте эскалации напряженности на Ближнем Востоке".

Напомним, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац 2 октября запретил Гутерришу въезд в еврейское государство и объявил его персоной нон грата из-за отсутствия с его стороны осуждения атаки Ирана на Израиль.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
ВидеоЧисло погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 10
27 сентября 2024 г. 23:19
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
Азербайджан и Узбекистан обсудили на полях 79-й сессии ГА ООН широкий спектр союзнических отношений
28 сентября 2024 г. 04:27
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
1 октября 2024 г. 12:49
Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР
Скончалась экс-глава бакинского офиса ЕБРР
27 сентября 2024 г. 09:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi