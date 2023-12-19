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Совбез ООН перенес голосование по резолюции арабских стран по Газе

Совбез ООН перенес голосование по резолюции арабских стран по Газе Совет Безопасности ООН намерен провести голосование по новому проекту резолюции арабских стран по палестино-израильскому конфликту во вторник, 19 декабря.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 01:29
Совбез ООН перенес голосование по резолюции арабских стран по Газе

Совет Безопасности ООН намерен провести голосование по новому проекту резолюции арабских стран по палестино-израильскому конфликту во вторник, 19 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило журналистам постоянное представительство Эквадора при ООН, выполняющее в декабре функции председателя органа.

В понедельник ожидалось проведение заседания Совбеза для голосования по новой ближневосточной резолюции, однако оно было исключено из расписания работы органа на 18 декабря. "По запросу ОАЭ председательство СБ ООН в настоящее время работает над переносом заседания по Ближнему Востоку на утро завтрашнего дня (сегодня - ред.)", - заявили в постпредстве

Документ, авторами которого выступили ОАЭ, Египет и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать увеличению поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП, снабжение анклава топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", защиты объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. Помимо этого, документ призывает все стороны использовать механизмы деконфликтации для защиты гуманитарных объектов в секторе Газа. Также проект резолюции "резко осуждает любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты".

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